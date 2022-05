De sloop van het voormalige Haarense gemeentehuis, op dezelfde plek nieuwbouw met woningen én een nieuw gemeenschapshuis. Die mogelijkheden gaat de gemeente Oisterwijk verder onderzoeken.

Tijdens een informatiebijeenkomst in gemeenschapshuis Den Domp werden vier scenario's gepresenteerd met elk een ruwe schatting van de kosten. Daar kwam de optie van sloop van het voormalig gemeentekantoor en nieuwbouw voor het gemeenschapshuis met daarbij woningen als meest haalbaar naar voren. Op de plek waar het gemeenschapshuis nu staat, worden ook woningen gebouwd.

Ideale situatie

De Oisterwijkse wethouder Dion Dankers drukte de aanwezigen op het hart dat er nog veel uitgezocht moet worden. "Maar het is de meest ideale situatie in meerdere opzichten. Een goed gemeenschapshuis dat klaar is voor de toekomst, extra woningen en de gewenste reuring in het centrum van Haaren."

De aanwezigen leken zich prima te kunnen vinden in de plannen, al waren er opmerkingen over bijvoorbeeld verkeer en het type woningen. De vragen gingen vooral over de kosten. Dankers: "Pin ons er niet op vast, maar het geeft een indicatie. We hebben bij de andere scenario's met dezelfde bedragen gerekend." De kosten zijn aanzienlijk lager dan in de plannen van de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH). Zij gingen nog uit van verbouwen of nieuwbouw op de huidige plek van Den Domp. "Nu kunnen we onze eisen en wensen realiseren in het nieuw plan", zei SGH-voorzitter Maarten van Dijck.

'Geen verrassing'

Sloop van het voormalige gemeentehuis betekent ook dat de huidige gebruikers er uit moeten. Maar dat kan geen verrassing zijn aldus Dankers. "Het waren tijdelijke contracten." Van Dijck bood hen nog wel een optie: "Wellicht zijn ze inpasbaar in de nieuwe plannen. Het zou voor ons huurinkomsten genereren."

Dat de partijen vertrouwen hebben in een goede afloop, bleek uit de intentieovereenkomst die eerder op de avond getekend werd. Maar de meest krachtige samenvatting van de avond kwam van één van de aanwezigen: "Een goed plan met toegevoegde waarde voor Haaren, maar zeker ook voor Oisterwijk!"