Poppodium 013 neemt met onmiddellijke ingang afscheid van plastic wegwerpbekers en plastic flesjes water. Zo hoopt 013 jaarlijks 27.860 kilo plastic afval te voorkomen. Het motto is: Het is Genoeg Gewaste. letterlijk vertaald: er is genoeg verspild. "Dat we onze ecologische voetafdruk verkleinen is fijn én noodzakelijk", aldus directeur Frens Frijns.

Tot nu toe dronken bezoekers bier en andere consumpties uit transparante wegwerpbekers, de zogenaamde softcup, water zat in plastic flesjes. Voortaan vraagt 013 aan de bezoekers om voor vijftig cent een herbruikbare hardcup te kopen die steeds kan worden ingewisseld. Het statiegeld wil 013 terugbetalen aan de bezoeker, maar het is ook mogelijk om die beker en dus de vijftig cent te doneren. Schoolmaaltijd voor kinderen Het geld gaat dan UN World Food Programme. Die organisatie kan voor iedere gedoneerde hardcup, elders in de wereld een kind een schoolmaaltijd aanbieden. Ook de plastic flesjes gaan in de ban. Voortaan koopt de bezoeker een gefilterd glas kraanwater - plat en bruis - uit één van de speciaal aangelegde tappunten. Daar komt Tilburgs water uit. De popliefhebber koopt één glas water, maar betaalt een bedrag waardoor het watergebrek in andere landen helpt te voorkomen. De opbrengt gaat naar Made Blue. Die organisatie kan voor ieder verkocht glas water in 013, 300 liter schoon drinkwater beschikbaar stellen op plekken waar dit schaars is, zoals in Tanzania en Vietnam. Samen zorgen voor een betere wereld Frens Frijns: "Goed zorgen voor de mensen die we mogen ontvangen, staat bij 013 op de eerste plaats. En daar hoort voor ons ook bij: aandacht hebben voor de wereld om ons heen. Dat vraagt ook iets van de bezoeker. Dat we samen zorgen voor een betere wereld."