Een bewoner van een woning aan de Keizers Akker in Tilburg betrapte woensdagochtend vroeg een inbreker in zijn huis. De inbreker ontdekte dat de bewoner wakker was geworden en vluchtte. De Tilburger stapte in zijn auto en zette de achtervolging in.

De bewoner hoorde woensdagochtend rond 06.15 uur een hard geluid bij zijn huis. Vanaf de overloop keek hij naar beneden en zag de arm van een man door een vernielde voorruit van de deur steken. De inbreker merkte dat de bewoner wakker was geworden en vluchtte. Hij pakte een fiets uit de tuin van de buren en reed weg. De man liet het daar niet bij zitten en zette de achtervolging in. Hij stapte in zijn auto en reed achter de inbreker aan. De politie was al eerder gebeld en onderweg. Even later hielden agenten op de Klein Tilburg de 44-jarige inbreker zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Vernieling Na de aanhouding onderzocht de politie de woning waar de man had ingebroken. Daaruit bleek dat de inbreker meerdere ramen van de woning had vernield. Ook waren er spullen uit de auto van de bewoner gestolen. Alle gestolen spullen werden teruggeven aan de eigenaar. Ook de buren kregen hun fiets weer terug. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg