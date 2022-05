In een appartement aan de Bolkensteeg in Dongen is woensdagmiddag een flinke hoeveelheid hennep en hasj gevonden. Er zijn drie verdachten aangehouden. Dat meldt de politie.

Een anonieme tip aan de politie omvatte de melding dat er in de woning 'verdachte praktijken' zouden plaatsvinden. 'Vreemde mensen parkeerden op rare tijdstippen bij het appartementencomplex en liepen met bepaalde spullen naar de woning.' Inval Naar aanleiding van deze tip en de overlast startte de politie een onderzoek op. Al snel steeg bij de politie het vermoeden dat het er niet pluis was. Woensdag ondernam de politie actie. Omstreeks 13.45 uur waren drie mannen in de woning aanwezig. De politie viel het huis binnen, waarop de verdachten nog probeerden te ontkomen. Dat lukte niet, ze werden buiten aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Oosterhout van 31 en 25 jaar en een Fransman van 26 jaar. In de woning vonden de agenten 57 kilo hennep en 13 kilo hasj. Ook werd er een geldbedrag gevonden.