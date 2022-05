Op de Thesseustraat in Tilburg is donderdagochtend omstreeks 8.00 uur een botsing tussen auto en vrachtwagen geweest. De bestuurster van de auto is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De schade aan de auto is groot, onder meer de voorruit barstte door de botsing in duizenden stukjes. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De vrachtwagenchauffeur raakt niet gewond. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto weg te takelen.