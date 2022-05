Drie mensen hebben bij de politie aangifte gedaan omdat ze denken dat ze zaterdagavond met een injectienaald zijn geprikt op het Pleinfestival in Kaatsheuvel. De politie laat weten nog druk bezig te zijn met onderzoek; het is nog altijd de vraag of er echt sprake is van 'needle spiking'.

Duidelijk is wel dat zich zondag en maandag geen nieuwe mogelijke slachtoffers hebben gemeld. De politie had opgeroepen dat feestgangers die zich zondag niet goed voelden zich bij de huisarts moesten melden, maar dat heeft niemand gedaan. Zes mensen meldden zich zaterdagavond bij de EHBO-post van het feest, omdat ze zich niet lekker voelden. Ze hadden het vermoeden dat ze stiekem geprikt waren met een injectienaald, met de bedoeling hen te drogeren. Op andere plaatsen in het land gingen afgelopen week vergelijkbare verhalen. Geen naalden gevonden Een achttienjarige vrouw is onwel naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat maandagochtend weten dat drie mensen aangifte hebben gedaan, maar dat nog altijd niet is vastgesteld of er daadwerkelijk met naalden is geprikt. Er zijn op het Anton Pieckplein geen naalden of resten van spuiten gevonden. Het onderzoek van de FO (forensische opsporing) richt zich vooral op gesprekken met de zes mensen die zich met klachten meldden bij de EHBO. Ook worden er camerabeelden bekeken. Over het onderzoek - bijvoorbeeld of bij de vermeende slachtoffers wondjes van een naald te zien zijn - wil de politie nog niets kwijt. Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg