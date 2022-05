Een heftruckchauffeur is zondagavond gewond geraakt bij een bedrijfsongeval bij voedselfabrikant Agristo aan het Heieinde in Tilburg. De medewerker kwam met een been bekneld te zitten, omdat een heftruck omviel om nog onbekende redenen.

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur. De hulpdiensten werden opgeroepen. Brandweerlieden kwamen naar Agristo en tilden de heftruck op met speciale apparatuur. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De arbeidsinspectie wordt geïnformeerd zodat eventueel verder onderzoek kan worden ingesteld.