In een kleedkamer van de voetbalclub Audacia aan de Molenstraat in Moergestel is zondagmiddag een brand ontstaan.

De brandweer van Moergestel, Tilburg en Helvoirt rukte rond 13.45 uur uit. Het bleek te gaan om een kleine brand in de afzuiging van de kleedkamer. Aanwezigen bij de voetbalclub hebben een brandslang ingezet om de brand te bestrijden. De brandweerlieden van brandweer Tilburg en Helvoirt waren uiteindelijk niet meer nodig. De brandweer van Moergestel heeft nog een nacontrole uitgevoerd. Ook is het dak van de voetbalclub gecontroleerd.