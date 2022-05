Een tocht langs vernieuwing en hergebruik op het gebied van textiel. In Textour kun je met eigen ogen aanschouwen hoe vodden in sokken veranderen, hoe vluchtelingen hun ervaringen in beeld brengen. Het is de opmaat tot een groot festival dat over twee jaar in Tilburg moet plaatsvinden.

Tilburger Joris van Riel, organisator van Textour, blaakt van het enthousiasme als hij uit de doeken doet wat het evenement behelst. "We willen bijdragen aan een verandering van de mindset bij zowel de industrie als de consument", betoogt hij, "Nu maken bedrijven een product dat mensen kopen, en na gebruik weggooien. Het doel is om van textiel een circulaire industrie te maken, waarin alle grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. De meeste mensen denken bij textiel vooral aan kleding, maar het zit bijvoorbeeld ook in matrassen. Ook die kunnen ingezameld en uitgeplozen worden, zodat met de materialen iets nieuws gemaakt kan worden. Het gaat om natuurlijke materialen én kunststof vezels. Textour laat innovaties zien op dat gebied." Het is dit jaar voor de tweede keer dat er een Textour georganiseerd wordt. Vorig jaar was dat in het centrum. Dit jaar in Oud-Noord, onder meer in Café Mimi aan het Wilhelminapark, achter ramen van panden aan het Smidspad, en op het terrein aan de achterkant van het Textielmuseum. Van Riel heeft 25 deelnemers bij elkaar weten te brengen. Van Fontys Hogeschool en werkkledingmaker Tricorp tot een Tilburgs bedrijf als Refurbkicks, dat sportschoenen recyclet. Meebouwen aan kunstwerk Ook laten kunstenaars werken zien die ze met textiel gemaakt hebben. Bezoekers kunnen zelfs meebouwen aan een kunstwerk dat De Nieuwe Zonderlingen achter het Textielmuseum aan het maken zijn. Bij elk punt zit een QR-code waarmee wandelaars extra informatie kunnen ophalen. In Café Mimi kunnen ze meedoen aan een onderzoek van Fontys over de invloed die ze kunnen uitoefenen op de textielindustrie. "Textour is letterlijk een beweging naar de toekomst", aldus Van Riel. "Met nog een editie volgend jaar rond de Piushaven werken we toe naar een groots festival in 2024, Textilium Futura. Dat gaat een jaar lang de hele stad bestrijken. Het presenteert duurzame ontwikkelingen rondom textiel, zoals verbeterde productievormen, nieuwe toepassingen en nieuwe technieken die zorgen voor meer hergebruik en recycling en minder productieverlies." Daarnaast is het de bedoeling ook ook nieuwe kunstwerken en jonge artiesten aandacht te geven. "Het festival laat het grote publiek de ontwikkelingen van de volledige textielindustrie van dichtbij zien, voelen en ruiken, en zoekt de verbinding met het bedrijfsleven en de consumenten. Het uiteindelijke doel is om samen een duurzame bijdrage te leveren aan een circulaire textielindustrie."