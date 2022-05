Een 26-jarige Tilburger is vrijdag aangehouden nadat er wapens en drugs zijn gevonden in zijn woning aan de Koestraat in Tilburg.

De politie vond onder andere hennepplanten, een gasdrukwapen en pepperspray in zijn woning. De Tilburger is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Hij wordt onder andere verdacht van verboden wapenbezit. De hennepplanten, het gasdrukwapen en de pepperspray zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg