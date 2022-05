Tilburg krijgt dit jaar geen nieuwe Junior Stadsdichter. 'De verkiezing gaat niet door, omdat er te weinig kandidaten zijn', zegt Esther van Lieshout namens de organisatie. 'We gaan het project onder de loep nemen en hopen volgend jaar terug te zijn.' De huidige Junior Stadsdichter, Gina Goossens, blijft nog een jaar langer aan.

Gina is de vijfde Junior Stadsdichter. Eerder werd ieder jaar een kinderstadsdichter gekozen, maar later is overgestapt naar een Junior Stadsdichter. De talentenjacht is een initiatief van bibliotheek Midden-Brabant en krijgt financiële steun van onder meer de gemeente Tilburg. Net als de volwassen stadsdichter, maakt de Junior Stadsdichter op uitnodiging gedichten en treedt op bij evenementen.

Kandidaten (14 - 17 jaar) worden geworven bij middelbare scholen. Het idee is dat docenten er tijdens de lessen Nederlands ruimte voor vrijmaken. Leerlingen krijgen de opdracht om een gedicht over Tilburg te maken. Op school wordt het beste gedicht gekozen en de maker daarvan gaat door naar de finale.

Weinig aandacht

In de aanloop naar die finale krijgen leerlingen workshops van ervaren dichters. Ze verbeteren hun gedicht en leren om een performance neer te zetten. 'Heel jammer dat het evenement niet kan doorgaan', zegt Van Lieshout. 'We gaan uitzoeken waar het aan ligt. Misschien hebben scholen, door corona, te weinig tijd gehad om er aandacht aan te besteden.'

Ondertussen bezinnen de organisatoren zich op de opzet van het project. 'Poëzie is voor veel jongeren een moeilijk iets. Maar waar het ons in de kern om gaat, is taalontwikkeling en creatief met taal zijn. Misschien helpt het als de regels losser worden. Misschien spreekt rap en singer-songwriten meer aan.'

De huidige Junior Stadsdichter loopt in ieder geval wèl warm voor poëzie. 'Gina doet het geweldig', zegt Van Lieshout. 'Ze was meteen enthousiast toen we vroegen of ze nog een jaar wil doorgaan. Door corona heeft ze niet veel kunnen optreden en ze heeft ook begeleiding gemist. Dat kan ze nu inhalen.'

Gina wordt op zondag 12 juni opnieuw geïnstalleerd. Het officiële moment maakt deel uit van een feestprogramma rondom de presentatie van de nieuwe dichtbundel van de Tilburgse dichter Erik van Os. Die bundel heeft hij speciaal voor jongeren gemaakt.