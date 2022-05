Het lek lijkt boven water, maar daarmee kunnen de chloorbaden van het Staalbergven in Oisterwijk nog niet open. Zeker een maand moeten badgasten nog genoegen nemen met het natuurwater van het ven.

Vorige maand werden verhoogde waarden chloride in de grond aangetroffen. Natuurmonumenten als eigenaar en de gemeente Oisterwijk als pachter en exploitant besloten daarop de chloorbaden dicht te houden. Ze stroomden al wel vol met water, maar chloor was er nog niet aan toegevoegd.

Volgens wethouder Dion Dankers (PGB) is 'mogelijk het lek gevonden' bij een bufferbak, die ervoor zorgt dat het waterpeil in de baden stabiel blijft. Een lek in leidingen van de installatie is niet aangetoond. Dankers durft dat echter nog niet uit te sluiten.

Volgende week hoopt hij samen met Natuurmonumenten te bepalen of het verantwoord is de chloorbaden te openen. Maar zodra het licht op groen kan, gaat er nog een maand overheen om de baden te reinigen en van chloor te voorzien. De bassins liggen er nu groen uitgeslagen bij.

Entree 1 euro

Volgens Dankers heeft de tegenvaller geen invloed op de miljoenen kostende renovatie van het Staalbergven waar Oisterwijk sowieso voor staat. 'Voor 85 procent' is de gemeente het eens met Natuurmonumenten over verlenging van de pachttermijn met 30 jaar.

De entreeprijs van het Staalbergven heeft de gemeente verlaagd naar 1 euro, zolang de chloorbaden gesloten moeten blijven.