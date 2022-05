Een medewerker van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit heeft donderdag samen met de politie twee kleine aapjes weggehaald uit een woning in de Spoorzone in Tilburg. De aapjes werden als huisdier gehouden, wat niet mag.

De aapjes zijn in beslag genomen en zijn volgens de politie naar een bevoegde opvanglocatie overgebracht. Het houden van apen als huisdier is in Nederland bij wet verboden.

Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt.