Twee jongens (18) reden woensdagavond zonder helm op een scooter, over de Ringbaan-Oost. Toen agenten hen controleerden, bleek de bestuurder ruim 36 gram wiet bij zich te dragen. Hij is aangehouden.

Agenten hadden de tieners op de Melis Stokestraat zien rijden. Hier werden zij aan de kant gezet omdat zij geen helm droegen. De bestuurder bleek naast zijn helm, ook geen rijbewijs en identiteitsbewijs bij zich te hebben.

Toen de scooter werd gecontroleerd, bleek deze gestolen te zijn. Daarnaast werd dus een grote hoeveelheid softdrugs gevonden. Die is in beslag genomen. Inmiddels is de scooter weer naar de rechtmatige eigenaar.