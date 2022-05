De gemeente Loon op Zand krijgt er vier openbare watertappunten bij: twee in Kaatsheuvel, één in Loon op Zand en één in De Moer.

Vier jaar geleden werden de eerste tappunten geopend op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel en in de Kerkstraat in Loon op Zand. Volgens de gemeente worden die tappunten zo goed gebruikt, dat Brabant Water de opdracht heeft gekregen er vier bij te maken.

Basisscholen

De watertappunten komen bij de speelvelden naast basisschool Den Bussel en basisschool De Berk in Kaatsheuvel, bij basisschool De Lage Weijkens in Loon op Zand en in de buurt van basisschool De Start in De Moer. De gemeente hoopt zo een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl bij kinderen. "Water is gezonder dan bijvoorbeeld fris- en energydranken. Ook passerende toeristen en sporters kunnen hun fles bijvullen.

Duur

De gemeente Loon op Zand had graag nog meer tappunten willen aanleggen, maar gezien de kosten, blijft het voorlopig bij vier. Het aanschaffen van de tappunten kost 16.000 euro. De aanlegkosten worden op 12.000 euro geschat.