Het is weer raak op de Langenbergseweg in Gilze, ter hoogte van de A58. Op woensdagmiddag vond een aanrijding met drie auto's plaats. Twee personen zijn met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met hen gaat, is niet bekend. Het is het derde ongeval op deze weg in een week tijd.

Twee auto's belandden daarbij in de berm, één van de twee landde op de kop. De oorzaak van het ongeval wordt momenteel onderzocht. Vorige week kwam op dezelfde weg een vrachtwagenchauffeur om het leven bij een ongeval. Een paar dagen later raakten twee kinderen gewond bij een aanrijding met een vrachtwagen. Volg Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg