De 54-jarige Tilburger deed nogal lacherig over de beschuldiging van aanranding van een meisje van 14. Hij was dinsdag zonder advocaat naar de rechtbank in Breda gekomen. officier van justitie Teuntje Gudde vond het onverantwoord om hem zichzelf te laten verdedigen.

Ook de rechters drongen er al op aan. "U wordt verdacht van een ernstig zedenfeit. U zit hier tegenover drie rechters. Het zou verstandig zijn om u te laten bijstaan door een advocaat." Het gebeurt ook bijna nooit dat een verdachte zonder advocaat naar een strafzaak voor een meervoudige kamer komt.

Dat is een rechtbank waarbij meerdere rechters naar een zaak kijken. Juridisch komt er in zo'n zaak zo veel bij kijken dat het voor verdachten bijna altijd beter is om zich te laten bijstaan door een advocaat.

"Ik heb al bij de politie zes uur als een crimineel in een cel gezeten en ik ben al twee uur verhoord. Ik denk dat alles wel duidelijk is", zei de man. Hij klopte snel met zijn hand op zijn knie. Meer was er niet gebeurd, zei hij. Maar justitie verwijt de man wel veel meer. Zo zou hij het meisje in juli vorig jaar ook hebben betast bij haar lies, haar borsten en bij haar geslachtsdeel.

De Tilburger koos toch eieren voor zijn geld. Hij gaat op zoek naar een advocaat. De zaak wordt dan op 30 augustus wél inhoudelijk behandeld.