De vier formerende partijen in Tilburg naderen een bestuursakkoord voor de komende vier jaar. De beoogde coalitiepartners GroenLinks, D66, VVD en PvdA verwachten woensdag 25 mei een akkoord op hoofdlijnen aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.

Laatste horde in het formatieproces is een bijeenkomst op donderdag 19 mei, waarvoor alle partijen in de gemeenteraad met een kleine afvaardiging zijn uitgenodigd. Tijdens dit 'open gesprek' willen de formerende partijen nog een keer toelichten wat de komende jaren volgens hen de belangrijkste opgaven voor de stad en dorpen zijn. Ook de 'politieke cultuur' zal onderwerp van gesprek zijn tijdens de besloten bijeenkomst, die niet voor pers en publiek toegankelijk is.

Nieuwe gezichten

Een week later, op 25 mei, moet er dan een definitief akkoord liggen, waarover op 2 juni een raadsdebat volgt. Na dat debat worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Het nieuwe college wordt een week eerder al aan de Tilburgers voorgesteld tijdens een openbare bijeenkomst voor inwoners en maatschappelijke partijen. Locatie en tijdstip van die bijeenkomst worden later bekendgemaakt.

Het Tilburgse college krijgt minstens drie nieuwe gezichten. Wethouders Oscar Dusschooten (VVD) liet al weten na deze termijn niet terug te keren. De in Delft woonachtige wethouder Rik Grashoff (GroenLinks) noemde het eerder 'zeer onwaarschijnlijk'. De partij van CDA-wethouder Rolph Dols verloor tijdens de verkiezingen en behoort niet tot de formerende partijen.