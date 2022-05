Een vrouw is dinsdagochtend gewond geraakt bij een scooterongeluk op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oprit naar de Midden-Brabantweg was enige tijd afgesloten.

De scooterrijdster werd tijdens het oversteken geschept door een auto. Aan de voorruit van de wagen is te zien dat het een harde klap was. De scooter belandde enkele meters verderop. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.