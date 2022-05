Vanwege een ongeluk met vier auto's op de A58 richting Tilburg, was dinsdag aan het eind van de middag één rijstrook afgesloten. Dat meldt de ANWB.

Het ongeluk vond plaats rond 17.30 uur. Het is niet bekend of iemand gewond is geraakt. De weg is inmiddels wel weer vrij. Tussen Best en Moergestel staat kilometers file. De ANWB verwacht flink wat vertraging voor het overige verkeer.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.