Hoe maak je van kijkers kopers? In het boek Online Invloed leren overtuigingsdeskundigen Bas Wouters en Joris Groen hoe je jouw online resultaten onmiddellijk kunt verbeteren door gedragspsychologie slim toe te passen. Volg nu hun gratis webinar met dr. Robert Cialdini.

Specificaties Gratis webinar met Bas Wouters, Joris Groen en Robert Cialdini

Wanneer: 28 oktober 2020

Tijd: Van 18.00 uur tot ongeveer 20.00 uur

Gratis webinar met Robert Cialdini

Het succesvolle boek Online Invoed is sinds dit jaar beschikbaar in meerdere talen. Tijdens het webinar krijg je onder andere een exclusieve eerste blik op het onderzoek achter het boek en directe applicaties om je online resultaten onmiddellijk te verbeteren. Tijdens het webinar zal worden gesproken door Joris Groen, Bas Wouters en Robert Cialdini, bestseller-auteur van de New York Times.

Programma

Welkomstwoord

het webinar zal worden geopend door moderator Ronnie Overgoor. Hij stelt de sprekers voor en zal kort vertellen over het webinar.

De deelnemers gaan met elkaar in gesprek en beantwoorden vragen. Hierna zullen de populairste antwoorden worden besproken en zal er gereflecteerd worden door Bas en Joris.

Tijdens deze lezing vertellen Bas en Joris over hun boek en de belangrijkste bevindingen.



Live quiz onder leiding van Ronnie Overgoor met 5 tot 10 vragen. Bas, Joris en Robert Cialdini zullen de juiste antwoorden geven. De winnaar van de quiz mag een persoonlijke vraag stellen aan Robert Cialdini.

Wat zou je Cialdini willen vragen? Hierover ga je in gesprek met de andere deelnemers. Er worden twee vragen geselecteerd die de deelnemers live aan Cialdini mogen stellen.

Tijdens het interview worden meerdere vragen gesteld aan Robert Cialdini over invloed. Ook zal Cialdini zijn succesvolle principe voor online resultaten onthullen en over zijn favoriete case uit Online Invloed vertellen.

Bas en Joris zullen 10 gloednieuwe case studies bespreken uit hun boek. Deze zullen jou inspireren tijdens je volgende campagne.

Robert Cialdini zal zijn ervaring delen met de theorie uit het boek Online Invloed.

Het boek Online Invloed

Hoe maak je van kijkers kopers? En van afhakers aanhakers? Door het slim toepassen van gedragspsychologie haal je veel meer resultaat uit je website, app of online campagne. Met ruim 40 succescases uit de praktijk en meer dan 150 illustraties van do’s-and-don’ts is dit de meest complete en praktische gids voor het ontwerpen en verbeteren van jouw online klantreis.