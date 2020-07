Tijdens dit seminar leren koppels en singles alles over liefde en relaties met behulp van de praktische en inspirerende combinatie van live coaching, diepgaande psychologie en toepasbare spiritualiteit. Duik diep in de nieuwste inzichten over communicatie, seksualiteit en verbinding. Bestel je ticket al voor 27 euro.

Meer informatie Waar: Online

Wanneer: 19 en 20 september 2020

Prijs: Normaal 150 euro, nu slechts 27 euro

Inclusief gratis E-book '4 Tips om je relatie te verbeteren' bij de aanschaf van een Relatie Ticket, en een gratis E-book 'Van single naar samen' bij de aanschaf van een Single Ticket

Bestel hier je tickets

Over Superrelatie Weekend

Over relaties bestaat het misverstand dat iedereen dit uit zichzelf zou moeten kunnen. Maar in werkelijkheid is liefde een vaardigheid; je kunt het leren. Tijdens het Superrelatie Weekend sta je stil bij de cruciale vraag: Wat maakt mij gelukkig in de liefde?

Volg het Superrelatie Weekend dit jaar vanuit je eigen woonkamer. Met je liefje, je date of een groep vrienden. Als extra voor de singles worden vooraf groepjes gevormd om andere singles te ontmoeten.

Met sprekers Emanuela Deyanova, David de Kock en Arjan Vergeer is dit hét evenement voor iedereen die aan de slag wil met liefde, relaties en intimiteit. Of je nu single bent of al jaren getrouwd, in dit weekend leer je alles over de verborgen dynamiek van relaties.

De sprekers

Emanuela Deyanova

Emanuela is EFT-relatietherapeut, systeemtherapeut, oprichter van de online relatieacademie The LoveQuest en intern relatiespecialist bij 365 Dagen Succesvol.



David de Kock

David is oprichter van 365 Dagen Succesvol en organisator van het populairste relatieseminar in de wereld. Met zijn unieke interventietechniek op basis van systeemopstellingen heeft David al duizenden koppels geholpen.

Arjan Vergeer

Arjan is oprichter van 365 Dagen Succesvol, schrijver van bestseller 'De Superrelatie' en van een serie veelgelezen columns over het leven, de liefde en relaties. Samen met David organiseert hij al acht jaar het Superrelatie Weekend.