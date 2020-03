In twee inspirerende dagen vol oefeningen, inzichten, live coaching en bijzondere verhalen leer je alles over de liefde. Je ontdekt de psychologie achter je communicatie, de dynamiek van seksualiteit en je leert hoe je samen bent opgewassen tegen de tegenslagen in het leven. Bestel je ticket al vanaf 150 euro.

Omdat je het belangrijkste niet op school leert

Sprekers David de Kock, Arjan Vergeer en Emanuala Deyanova laten je aan de hand van een bewezen methodiek en praktische tips tijdens het Superrelatie Weekend zien hoe je een fijne relatie krijgt én houdt. Je ontdekt de psychologie achter je communicatie, de dynamiek van seksualiteit en je leert hoe je beter kunt omgaan met de tegenslagen in het leven.

Superrelatie Weekend 2020

Meer informatie Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 19 en 20 september 2020

Tijden: 09.00 uur tot 20.00 uur

Prijs: tickets verkrijgbaar vanaf 150 euro

De jaarlijkse APK voor je relatie

Een fijne relatie is de belangrijkste voorspeller van een fijn leven. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Harvard University. Maar hoe krijg je zo’n relatie? Of je nu single bent of al veertig jaar getrouwd: tijdens het Superrelatie Weekend leer je er in twee leuke en inspirerende dagen alles over.

Zaterdag: De 3 ingrediënten van fijne relaties De liefdeslemniscaat - de dynamiek van elke relatie

Systeemwerk - de invloed van je familie

Vergeving - wat als je ooit gekwetst bent?

Zondag: De 3 menselijke verlangens Eigenwaarde in je relatie

De eigenschappen van de ideale partner

Intimiteit: communicatie zonder woorden

De sprekers

Emanuela Deyanova

Emanuela is EFT-relatietherapeut, systeemtherapeut, oprichter van de online relatieacademie The LoveQuest en intern relatiespecialist bij 365 Dagen Succesvol.



David de Kock

David is oprichter van 365 Dagen Succesvol en organisator van het populairste relatieseminar in de wereld. Met zijn unieke interventietechniek op basis van systeemopstellingen heeft David al duizenden koppels geholpen.

Arjan Vergeer

Arjan is oprichter van 365 Dagen Succesvol, schrijver van bestseller 'De Superrelatie' en van een serie veelgelezen columns over het leven, de liefde en relaties. Samen met David organiseert hij al acht jaar het Superrelatie Weekend.

