Elke organisatie krijgt te maken met steeds snellere en grotere veranderingen. Exponentiële technologische vooruitgang zorgt ervoor dat hele bedrijven en sectoren radicaal veranderen. Daarin is jouw rol als leider ongekend belangrijk. Het is jouw taak om je team succesvol door een proces van onzekerheid en enorme uitdagingen te leiden. Hoe doe je dat?

In dit unieke seminar leer je hoe je het spel van jouw organisatie verandert en wat ervoor nodig is om een game changing leader te zijn. De antwoorden hoor je van niemand minder dan Seth Godin. Hij komt speciaal voor dit seminar naar Amsterdam en deelt zijn belangrijkste inzichten in een keynote en Q&A met het publiek.

Naast Seth Godin zullen meer experts en rolmodellen in leiderschap en verandering op het podium staan. Deze sprekers worden later bekend gemaakt.

Meer informatie Waar: Theater Amsterdam, Amsterdam

Wanneer: Dinsdag 22 september 2020

Tijden: 11.00 tot 19.00 uur

Prijs: 995 euro, exclusief BTW

Dit seminar is Engelstalig

Programma

Blok 1: When games are changing (11.00-13.00)

Gastsprekers worden later bekend gemaakt.

Exponential changes and the impact on your organization.

How do you make your organization future-proof when nothing seems stable?

5 forces that will shape your business in the next 5 years.

Blok 2: Change the game (14.00-14.50)

Keynote door Seth Godin (45 minuten).

How do you find game-changing opportunities for your organization?

Reinvent your business model and add new customer value.

Building innovation-ready teams and innovating while keeping ‘the shop open’.

Blok 3: Be that game changer (15.15-16.30)

Q&A sessie met Seth Godin (75 minuten)

Be the courageous leader your company needs right now.

Leave the comfort zone and encourage others to do too.

Trust you are doing the right thing (even if you are not sure).

Blok 4: Becoming a game changer (17.15-19.00)

In this block, you will meet two role models in Game Changing Leadership. One innovative entrepreneur and one courageous business leader. They both challenge the status quo, each in their own, unique way.

Gastspreker Seth Godin

Seth Godin is de auteur van 19 wereldwijde bestsellers die in meer dan 35 talen zijn vertaald. Hij schrijft over de postindustriële revolutie, de manier waarop ideeën zich verspreiden, marketing, leiderschap en vooral over verandering.

Zijn nieuwste boek, This Is Marketing, was meteen een bestseller over de hele wereld. Ook is zijn blog een van de best gelezen blogs ter wereld. In 2018 werd hij ingewijd in de Marketing Hall of Fame.

Seth Godin ook de oprichter van altMBA en The Marketing Seminar, online workshops die het werk van duizenden mensen hebben getransformeerd. Meer dan 10.000 mensen hebben zijn krachtige workshops gevolgd.

Naast het schrijven en spreken heeft Seth verschillende bedrijven opgericht, waaronder Yoyodyne en Squidoo.

