Als professional wil je je kennis up-to-date houden, maar je hebt weinig tijd. Investeer in je professionele ontwikkeling en bezoek het seminar Harvard Professors on tour. Hier krijg je de beste inzichten over strategie, teamwork en leiderschap van drie wereldberoemde en prijswinnende Harvard professoren.

Anita Elberse, de enige Nederlandse hoogleraar van Harvard Business School, komt voor dit seminar terug naar Nederland. Samen met haar twee collega's Amy Edmondson en Tsedal Neeley wordt dit seminar in stijl gegeven: met een mix van praktische casestudies en inspirerende, interactieve colleges.

Meer informatie Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: Maandag 11 mei 2020

Tijden: 09.30 tot 17.15

Prijs: 995 euro, exclusief BTW

Dit programma is volledig Engels gesproken

Extra materiaal: Boek van jouw favoriete sprekers naar keuze en een serie follow-up-mails met tipvideo’s

Programma

Blok 1: strategie

Building a Blockbuster Strategy, door Anita Elberse

The science of hit-making, risk-taking and generating big business

Launching and managing a blockbuster

Creating superstars and using their powers

Your business is like show business

Key learnings for entrepreneurs and business leaders

Blok 2: Teamwork

The Power of Psychological Safety, door Amy Edmondson

Learning from psychologically safe work environments

How to invite participation so people will respond

Hearing the sounds of silence

Building a fearless workplace

The leader’s tool kit

Blok 3: Leiderschap

The Secrets of Effective Leadership, door Tsedal Neeley

The fundamental difference between managing and leading

How to influence group behavior and performance

The role of a leader as a beacon

The role of a leader as an architect

Motivating and aligning people behind a common goal

De sprekers

Anita Elberse is de enige Nederlandse professor aan Harvard Business School. Zij is als een van de jongste vrouwelijke professoren uit de geschiedenis van Harvard gepromoveerd tot een hoogleraar met een vaste aanstelling. Ze geeft de MBA-cursus Businesses of Entertainment, Media, and Sports die tot de top behoort van gewilde cursussen in het curriculum van de school. Elberse weet alles van het succes van producten in entertainment, media, sport en andere creatieve industrieën. Ze beschreef haar beste case-studies in de bestseller Hit-making, Risk-taking, and the Big Business of Entertainment.

Amy Edmondson wordt erkend als een van de meest toonaangevende management denkers ter wereld. Ze staat bekend om haar werk over hoe teams en organisaties een bedrijfscultuur kunnen vormen die innovatie en creativiteit mogelijk maakt. Edmondson studeert Teaming, psychological safety en leadership . Daarnaast schreef ze al meer dan 70 artikelen en 4 boeken over leiderschap, teams, innovatie en organisatorisch leren.

Tsedal Neeley is Professor of Business Administration en een van de belangrijkste experts van Harvard op het gebied van leiderschap en communicatie. Ze is een drijvende kracht achter multinationals en heeft de prestigieuze HBS Charles M. Williams prijs ontvangen voor uitstekend onderwijs. Neeley heeft onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen voor communicatieve uitdagingen in een digitale en wereldwijde werkomgeving. Hierover schreef ze het boek The Language of Global Success.

Bestel hier je tickets.