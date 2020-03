Ga mee op reis om te doen, zien en ontdekken. Bij Vinea krijg je de ultieme combinatie van zon, zee en het beleven van de leukste activiteiten samen met je nieuwe vrienden. Neem een duik in de zee, bedwing de golven op een surfplank en sup de zonsondergang tegemoet. Waar wil jij heen? De Spaanse Costa, de Atlantische Oceaan of toch liever de Nederlandse Kust?

Boek hier een summercamp.

Al bijna 70 jaar is Vinea dé specialist in actieve kids- en jongerenvakanties met een breed aanbod in binnen- en buitenland.

Beach Action vakanties

Bij de Beach Action vakanties draait het allemaal om de leukste activiteiten op het strand, in de duinen en op het water met een groep leeftijdsgenoten. De activiteiten zijn per bestemming verschillend. Denk aan golfsurfen en windsurfen, suppen, raften, powerkiten, bubblevoetbal en uiteraard een strandfeest. Als je energie op is kan je gewoon heerlijk relaxen op het strand. In Nederland zijn er zomerkampen vanaf 7 jaar oud. Vanaf 13 jaar oud kunnen de kinderen mee naar Spanje.

Zeilvakantie

Lekker buiten, de wind door je haar, de zon op je gezicht. Zeilen is één van de mooiste en de oudste manieren om de wereld rond te gaan. Vanaf het water zie je de wereld namelijk totaal anders en je komt op plekken die je op een andere manier niet zomaar kunt bereiken. Snelheid, spanning en competitie bij een wedstrijdje over het meer. Samen in de boot met je nieuwe vrienden. En mocht je er nog niet helemaal uit zijn of je wil zeilen, dan doe je gewoon het watersportactiekamp.

Golfsurfen

Droom jij over golfsurfen? Tegenwoordig kan dit ook gewoon in Nederland. In 's-Gravenzande krijg je twee uurtjes per dag les zodat er genoeg tijd over blijft voor de andere sporten: bodyboarden, longboarden en indoboarden. En daarna languit in de hangmat of op de fatboy in de gezellige hang out van het surfcamp. Toch liever wat hogere golven en ben je 15 of ouder? Dan kan je mee naar Frankrijk.