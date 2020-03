Een familievakantie vol watersportplezier op een eiland voor de Franse kust? Of liever een familievakantie in de Franse of Oostenrijkse Alpen met een schitterend uitzicht? Al bijna 70 jaar is Vinea dé specialist in actieve vakanties met een breed aanbod in binnen- en buitenland. Boek nu je zomervakantie voor het hele gezin naar een van de diverse locaties.

Boek hier je Vinea zomervakantie.

Vakantie vol watersportplezier

Een vakantie voor het hele gezin op het op één na grootste eiland voor de Franse kust. Hier vind je actie, maar ook rust, natuur en ruimte. Samen op golfsurfles van enthousiaste lokale surfinstructeurs, op een catamaran zeilen naar het bekende Fort Boyard, oesters rapen bij springtij en suppen door de ongerepte moerassen. Met elkaar avonturen beleven en lekker relaxen bij je glamping tent op de natuurcamping.

Genieten van natuur

Wil je liever genieten van de natuur in de Franse of Oostenrijkse Alpen? Zoek samen met de kinderen het avontuur op en geniet van de vele outdoor activiteiten die voor je worden geregeld. Tijdens deze vakantie gaan jullie hiken en mountainbiken, trotseer je een rivier in een raft, onderneem je een spectaculaire canyoningtocht in een bergkloof en rodel je als een gek de berg af. Vergeet tijdens de activiteiten vooral niet te genieten van het prachtige uitzicht.