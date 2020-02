Een vraag is het krachtigste beïnvloedingsmiddel dat je tot je beschikking hebt. Mensen die geraffineerd spelen met vragen, sturen hun gesprekspartners zonder dat deze dat in de gaten hebben. Vragen stellen staat dan gelijk aan communiceren met het onbewuste. Wil je jouw beïnvloedingsvermogen een stevige impuls geven? Dan mag je dit seminar niet missen.

Vragen stellen gaat om veel meer dan alleen de vraag zelf: het gaat om het creëren van de perfecte situatie om de vraag te stellen. Leer tijdens het seminar De kunst van het vragen stellen de geraffineerde gesprekstechnieken die hiervoor van toepassing zijn. Als je de kunst van het vragen stellen beheerst, zet je gesprekken eenvoudig naar je hand.

Je leert tijdens het seminar van professionals op het gebied van vragen stellen. Zo zijn de voormalig wereldkampioen debatteren, de Nederlandse expert op het gebied van framing, een expert op het gebied van leugendetectie en micro-expressie en de beste interviewer van Nederland sprekers tijdens De kunst van het vragen stellen.

Meer informatie Waar: Spant!, Bussum

Wanneer: 19 juni 2020

Tijden: 09.30 tot 17.00

Prijs: 995 euro, exclusief BTW

Extra materiaal: het boek 'Overtuigend debatteren' van Sharon Kroes en het boek 'Harder praten helpt niet' van Sarah Gagestein en Job Boersma

Bekijk hier de brochure van De kunst van het vragen stellen

Programma

Start van het seminar

Opening door Lars Sørensen

Blok 1: Uithoren doe je zo door Coen Verbraak

Interviewtechnieken voor managers

Slimme manieren om iemand op de praatstoel te krijgen

Aan de tand voelen zonder irritant te zijn

Blok 2: (on)Bewust overtuigen met framing door Sarah Gagestein

De onontkoombare kracht van framing

Leer het brein te verleiden met fraaie frames

Hoe ‘frame’ ik mijn collega’s (en mijn baas)?

Blok 3: Leugens ontmaskeren door Job Boersma

Zo werkt mensen lezen

Hot spotting: zo herken je een leugen

Trucs van leugenaars

Blok 4: Iemand op andere gedachten brengen door Sharon Kroes

De 7 beste debattechnieken aller tijden

Verbaal overmeesteren: een kwestie van opbouwen

Omgaan met tegenstand, tegenwerpingen en tegenslag

Zeg, ben jij op cursus geweest of zo?

Hulp om de ideeën en lessen uit dit seminar morgen direct toe te passen. Onder leiding van Lars Sørensen

De sprekers

Coen Verbraak maakt grote portretterende interviews en profielen voor Vrij Nederland en NRC Handelsblad. De afgelopen jaren schreef hij zo’n vijftig interviews voor de Volkskrant. Hij won de Sonja Barend Award voor beste tv-interview van het jaar en eerder won hij voor dezelfde serie ook de Zilveren Nipkowschijf. Ook is hij winnaar van De Luis: de journalistieke prijs voor het beste interview.

Sarah Gagestein is taalstrateeg en expert op het gebied van framing, de minst zichtbare maar méést indringende techniek om van jouw waarheid ook de waarheid te maken in de ogen van de ander. Sarah laat zien hoe krachtig deze techniek is en hoe je deze inzet op kantoor. Ze is adviseur van politici en bedrijven. In 2014 verscheen haar eerste boek: ‘Denk niet aan een roze olifant’ en in 2015 schreef ze samen met Job Boersma 'Harder praten helpt niet'.

Job Boersma is psycholoog, gespecialiseerd in micro-expressie, leugendetectie en ‘Facial Coding’. Hij is opgeleid door de Paul Ekman International Group en voormalig CIA special-agent James Newberry. Job is auteur van twee boeken: 'Ik weet dat u liegt' en 'Harder praten helpt niet'.

Sharon Kroes is voormalig wereldkampioen debatteren. Hij schreef er een boek over: ‘Overtuigend debatteren’. Hij was vaste deelnemer aan Het Lagerhuis waar hij meerdere malen tot beste spreker werd verkozen. Tijdens dit seminar laat Sharon je een aantal manipulatieve debattechnieken zien: ze zien er onschuldig uit, maar werken zeer geraffineerd.

Bestel hier je tickets.