NUshop in NUuit artikel Bezoek TINA - De Tina Turner Musical en ontvang 3 maanden gratis Tijdschrift.nl Slideshow Infographic Video Na de succesvolle producties op West End, Hamburg en Broadway, is de eerste en enige geautoriseerde musical over The Queen of Rock vanaf nu te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. Bestel je tickets vanaf 28 euro en ontvang per bestelling drie maanden Tijdschrift.nl ter waarde van 30 euro. Geniet van de 75 beste Nederlandse tijdschriften in een app.