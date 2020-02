Hoe kan het dat gewone mensen uitzonderlijke prestaties leveren? En dat terwijl anderen, ondanks hun kennis en talent, toch niet het verschil maken? Wetenschappers, bestseller-auteurs, ondernemers en indrukwekkende praktijkvoorbeelden geven je inzicht in de verborgen gangen van mindset, mentaliteit en motivatie. Bestel nu je tickets voor dit seminar in AFAS Live in Amsterdam.

De wetenschap is helder: onze mindset bepaalt het verschil tussen ‘gemiddeld’ en ‘geweldig’. Psychologen krijgen steeds meer grip op het effect van onze mindset op onze prestaties. Hoe ontwikkel je een growth mindset waardoor je sneller groeit en beter presteert? Hoe versterk je wilskracht en doorzettingsvermogen? En hoe werken team-mindset en psychologische veiligheid in organisaties? Dit seminar schijnt met een felle zaklamp in de verborgen gangen van mindset, mentaliteit en motivatie.

Meer informatie Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: Donderdag 16 april 2020

Tijden: 09.30 tot 17.15

Extra materiaal: Twee boeken van jouw favoriete sprekers uit het seminar en een serie follow-up-mails met tipvideo’s

Programma

Passie, energie en prestatie

Opening door dagvoorzitter dr. Jessica van Wingerden

De wetenschap van mindset door Prof. dr. Margriet Sitskoorn

Fixed en Growth Mindset

Hoe je je hersenen kunt trainen

Determining what to give a f*ck about door Mark Manson

The subtle art of not giving a f*ck

Twelve stupid things people care about too much

Life is a video game, here are the cheat codes

If self discipline feels difficult, you are doing it wrong

Creatieve mindset: Omdenken op je werk door Berthold Gunster

Losbreken uit vaste denkpatronen

Vier manieren om een probleem te lijf te gaan

Team mindset: psychologische veiligheid door Dr. Andreas Wismeijer

Hoe psychologische veiligheid teams sterker maakt

Vijf praktische manieren om jouw team psychologisch veilig te maken

Mensen vertrouwen als bedrijfsfilosofie door Bas van der Veldt

Een bedrijf bouwen op het idee dat mensen te vertrouwen zijn

Wat kun je allemaal schrappen als je dit écht gelooft?

Wilskracht: it’s all about mentality door Bibian Mentel

Mindset en mentaliteit als het écht tegenzit

Denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen

Voor meer informatie kun je hier de brochure van het seminar bekijken.

Voor het eerst in Nederland: Mark Manson

Manson, de bestsellerauteur van de titel The subtle art of not giving a f*ck, veegt al jaren de vloer aan met de conventionele zelfhulpindustrie. Veel adviezen over persoonlijke ontwikkeling zijn volgens hem gebaseerd op een gebrekkig inzicht in je persoonlijke waarden.

Mark Manson helpt je om eerst je eigen waarden en motivaties te leren kennen, en pas van daaruit jezelf te verbeteren. Dat doet hij gebaseerd op de allerlaatste wetenschappelijke inzichten, verpakt in een karakteristieke stijl vol humor.

