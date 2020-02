Ga samen een nachtje weg en ontdek de omgeving. Met keuze uit bijna 100 unieke 3- en 4-sterren hotels van Fletcher heb je garantie op fijn vertoeven. Boek nu jouw hotelovernachting inclusief informatiepakket van de omgeving van 79 voor 34,95 euro.

Boek hier je hotelovernachting.

De Fletcher hotels liggen op fantastische, veelal historierijke locaties in Nederland. Dus of je nu dichtbij het strand wilt zijn, middenin de duinen of in een historische stad, Fletcher hotels heeft een ruime keuze in buitengewone locaties. Ook beschikt elk hotel over een eigen authentiek restaurant waar je verrast wordt door de verschillende culinaire specialiteiten.

Hoe werkt het?

Koop uiterlijk 28 februari een voucher en ontvang jouw unieke reserveringscode

Ga naar de speciale reserveringswebsite

Reserveer uiterlijk 31 december 2020 jouw hotelovernachting voor twee personen

Meer informatie Hotelovernachting voor twee personen

Informatiepakket van de omgeving inclusief fiets- en wandelroutes

Gratis wifi

Prijs: van 79 voor 34,95 euro

Boek hier je hotelovernachting

Nachtje weg

Per reservering wordt eenmalig 5 euro reserveringskosten in rekening gebracht. De unieke reserveringscode geeft recht op een hotelovernachting voor twee personen in een van de Fletcher hotels met uitzondering van Boutique Hotel Duinoord en Hotel Amsterdam. Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers ter beschikking gesteld voor deze actie. Aankomst op alle dagen van de week. Geen verplichting tot afname van ontbijt en diner. Reserveren kan maximaal vier kalenderweken voor aankomst. De tax and handling fee dient in het hotel te worden voldaan. Optioneel: verblijf 4-sterren hotel voor 5 euro per persoon per nacht. Weekendverblijf (verblijf op vrijdag- en/of zaterdagnacht) 10 euro per persoon per nacht. In te wisselen tot 31 december 2020.