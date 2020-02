Een uniek seminar waarin de persoonlijke levenslessen van Hans van Breukelen aangevuld zullen worden door Bas Kodden met praktisch toepasbare managementtheorieën, die deelnemers in staat stellen om zichzelf morgen te kunnen verbeteren. In dit seminar ga je van denken naar doen, zodat je vol energie leiding kan nemen. Bestel je tickets voor 395 euro exclusief btw. Ontvang per gekocht ticket gratis toegang tot het seminar 'Gebruik je brein optimaal' met onder andere Victor Mids.

Programma

Blok 1: Hans van Breukelen

Ontslag, overlijden, ziekte, scheiding; iedereen krijgt in zijn leven te maken met tegenslag. Je gaat onderuit en wordt op de brancard van het veld gedragen, maar hoe kom je terug aan de bal?

Ook het mentale vlak komt aan de orde. "Mentaal onderhoud is in de eerste plaats het geloof in jezelf en het geloof in je kwaliteiten. Het geloof dat je een uniek mens bent, dat je andere mensen nodig hebt om jouw kwaliteiten te toetsen en jezelf bloot te geven. Het laten zien van je gevoelens, het delen van jouw mensvisie en overtuigingen", aldus Hans van Breukelen.

Laat jezelf zien. Vraag feedback over hoe anderen jou zien. Vraag anderen naar denkbeelden, ideeën en verwachtingen. Werk aan input om jouw doelen te realiseren. En bovenal, blijf authentiek. Authenticiteit slecht alle menselijke barrières. Kwetsbaarheid wordt kracht. Hiaten en leemtes worden uitdagingen voor groei in jouw toekomst.

Blok 2: Bas Kodden

Heb jij ook wel eens het gevoel dat je nog niet alles uit jezelf, je team of jouw organisatie hebt gehaald? Dat er nog zoveel meer mogelijk is? Dat je net dat ene bruggetje nodig hebt om verder te komen? Je bent niet de enige: zo'n 80 procent van alle Nederlandse werknemers ervaart op dit moment onvoldoende geluk en uitdaging in zijn of haar werk.

Via zijn boeken, lezingen en seminars bereikt Bas jaarlijkse vele duizenden leidinggevenden en professionals die vol inspiratie en energie zichzelf en hun organisaties in een vernieuwde staat van flow en bevlogenheid weten te brengen. Kom ook in actie. Als organisatie, als team en als persoon.

Het belang van leiderschap en de juiste vorm van werkmotivatie: bevlogenheid

Doorbreek de vicieuze cirkelcontrole door los te laten

Theorie van Flow: blijf jezelf ontwikkelen

Ken en gebruik de belangrijkste werkgerelateerde energiebronnen

Model voor Bevlogenheid

Het belang en de kracht van persoonlijke energiebronnen als optimisme, eigenwaarde, stressbestendigheid en met name zelfeffectiviteit

Ontwikkel het persoonlijk leiderschap in anderen: leer leiding laten nemen

Sprekers

Hans van Breukelen

Hans van Breukelen (1956) is van huis uit onderwijzer, maar is vooral bekend door zijn negentienjarige voetbalcarrière. Hij stond als doelman onder de lat bij FC Utrecht, Nottingham Forest en PSV. Hij kwam 73 keer uit voor het Nederlands elftal en beleefde zijn ultieme overwinning met het Europese Kampioenschap voetbal in 1988. Zes jaar later nam hij afscheid van het voetbal en richtte hij zich op een maatschappelijke loopbaan met als centraal thema 'succes is maakbaar'.

Na zijn voetbalcarrière werd Van Breukelen actief in bestuurlijke functies binnen de voetbalwereld. Vanuit zijn passie voor topsport schreef hij drie managementboeken waarin hij topsport vergelijkt met presteren in het bedrijfsleven. Sinds 2018 is hij actief als Comebackmanager.

De combinatie van topsport, management, coachingservaring maken dat hij op praktische wijze individuen en organisaties kan verbinden om doelstellingen te realiseren. "En boven alles ben ik ervaringsdeskundige op het gebied van omgaan met tegenslagen en succesvol blijven", zegt Hans van Breukelen. "Dat doe ik op basis van een open dialoog, met een hart voor mensen en hard op inhoud. Het geeft mij een kick als mensen hun eigen plafond aantikken en van doelloosheid weer doelgericht kunnen gaan leven."

Bas Kodden

Bas Kodden is schrijver, spreker en onderzoeker op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Hij is momenteel als Associate Professor en Directeur van het Executive MBA verbonden aan Nyenrode. Het onderwerp bevlogenheid heeft zijn bijzondere interesse.

Als managementwetenschapper en leiderschapsocach creëerde Bas diverse bedrijfskundige modellen die hij in zijn presentaties, boeken en coaching gebruikt. Voordat Bas in 2010 onderdeel werd van het Center for Leadership and Management Development aan Nyenrode, is Bas bijna zijn gehele loopbaan als ondernemer werkzaam geweest. In 1998 startte hij zijn eerste onderneming letterlijk vanuit de woonkamer, een bedrijf dat uitgroeide tot een organisatie met diverse vestigingen en vele tientallen werknemers.

Na 12,5 jaar zijn organisaties te hebben geleid droeg hij in 2010 de onderneming over om wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten, om boeken te kunnen schrijven en om jonge, ambitieuze studenten te kunnen trainen en te kunnen coachen naar toekomstig leiders. De nieuwe 'HELDen' in zijn ogen: Hoog Energieke Leidingnemende Doeners, die vol vitaliteit en toewijding zelf invulling geven aan hun eigen toekomst.

Sinds het verschijnen van zijn internationaal gepubliceerde bestseller 'Word een HELD', wordt Bas door veel bedrijven gevraagd om een bijdrage te leveren aan bevlogenheid in teams en organisaties.

