Sinds de oprichting op feesteiland Ibiza zijn de Don't Let Daddy Know-evenementen veel meer geworden dan alleen een clubavond; ze werden een movement en een lifestyle. Na zeven jaar van uitverkochte shows, honderdduizenden internationale bezoekers en een line-up van wereldklasse, verwelkomt RAI Amsterdam op 6 maart 30.000 feestgangers en worden ze meegenomen op een magische muzikale reis. Bestel nu tickets vanaf 69,77 euro.

Bestel hier je tickets.

Drie areas

Naast de nieuwe en grotere locatie, wordt Don't Let Daddy Know ook groter met een waanzinnige line-up voor dit evenement. Dance grootheden als Dimitri Vegas & Like Mike, Sunnery James & Ryan Marciano, Oliver Heldens en Fedde Le Grand zullen de drie areas voorzien van onvergetelijke optredens zoals men dat van hen gewend is.

Meerdere podiums

Naast het hoofdpodium is er een hardstyle podium en een Sexy By Nature podium. Alle Sunnery James en Ryan Marciano fans kunnen hun hart ophalen, want het duo zal tijdens het event maar liefst twee sets draaien. Daar bovenop draaien Headhunterz & Wildstylez, en Brennan Heart & Coone ook nog eens een back-to-back set op het hoofdpodium.