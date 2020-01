De dagen worden korter, de nachten worden langer, en het eerste festival van het jaar komt er langzamerhand aan. Na het schitterende succes van de vorige editie wordt het dit jaar nog mooier. Van een wintermarkt en glühwein tot aangeklede stages en samenzijn. Bestel nu tickets vanaf 31,18 euro.

Bestel hier je tickets.

Over Overwinteren Festival

Lopend over het terrein vind je uitnodigende sfeervolle hoekjes waar er gezeten, gegeten en gedanst kan worden. De tenten met de podia waar de warmte op je afkomt wanneer je binnenloopt, waar de energie uitnodigt om te dansen, want de winter hoeft niet koud te zijn.

NDSM-Werf

Dit jaar host Overwinteren op het NDSM-Werf dat omgetoverd zal worden tot speel- en dansparadijs. Iedereen die er vorig jaar was, voelde de bijzondere gezelligheid in de lucht hangen. Alsof Amsterdam klaar was voor het festivalseizoen om van start te gaan in februari. Waarom zou je nog langer wachten?