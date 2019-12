Op 3 mei vindt de Grand Prix plaats op het circuit van Zandvoort. Speciaal voor alle mensen die hier niet bij kunnen zijn is er Het Racefeest in de Jaarbeurs in Utrecht. De gehele dag staat in het teken van race-gerelateerde activiteiten. Bestel nu je tickets voor 32,50 euro.

Rondom de race wordt het NK simracen gehouden, kan je kennis maken met verschillende eSports en kan je de verkiezing bijwonen voor de leukste grid girl van Nederland. Alle activiteiten zijn voor iedereen te volgen op grote schermen of door zelf mee te doen. In de andere zaal staat er een programma vol optredens van DJ’s en bekende artiesten klaar om het feest rondom de race in te luiden. Onder andere DJ Nicklebass, Django Wagner, Wolter Kroes en Snollebollekes staan op het programma.

De presentator en het ‘racegezicht’ van de dag is Edward Cuilenborg, bekend van de presentatie van het WK voetbal, SBS6 en de sportdesk van NOS.

Tijdens Het Racefeest is iedereen welkom: of je nu een party-animal bent of een leuk dagje uit wil met je gezin. Kies jij voor de Racefeestzaal of voor de gezinstribune? Het racefeest is voor alle leeftijden.