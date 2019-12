Ken je dit? Je dwaalt af tijdens gesprekken en taken, na het lezen van een pagina heb je eigenlijk geen idee wat er nou stond en aan het eind van een drukke werkdag heb je geen voldaan gevoel. Wanneer we geen grip op onze aandacht hebben kost het meer tijd om ons werk te doen en neemt de stress toe. Op de lange termijn vergroot het zelfs de kans op een burn-out.

Bestsellerauteur en breinexpert Mark Tigchelaar laat met wetenschappelijk onderzoek en praktische tips zien hoe je weer grip op je focus krijgt. Het effect? Je bent stressbestendiger, productiever en aanweziger in het hier en nu.

11 maart 2020 Waar: High Tech Campus Eindhoven

Wanneer: maandag 11 maart 2020

Tijd: 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: 195 euro exclusief BTW

Extra materiaal: het boek Focus AAN/UIT

12 maart 2020 Waar: Da Vinci Theater in Leusden

Wanneer: dinsdag 12 maart 2020

Tijd: 19.00 tot 22.00

Prijs: 195 euro exclusief

Extra materiaal: het boek Focus AAN/UIT

Programma

Blok 1: de 4 concentratielekken identificeren en dichten Te weinig prikkels: slimme brain hacks om niet meer af te dwalen

Te veel interne prikkels: hoe je de denkmachine stopt en beter slaapt

Te weinig brandstof: zo zorg je dat je optimaal opgeladen bent

Te veel externe prikkels: hoe je je afsluit voor alle afleiding om je heen

Blok 2: praktische tools voor optimale focus en concentratie Baas over de grootste aandachtslurpers: mails en meetings

Ongestoord werken in een open office

Je hersenen AAN en ook weer UIT zetten wanneer jij dat wilt

5 tips om af te kicken van je smartphone

Mark Tigchelaar

Mark Ticghelaar studeerde neuropsychologie en verdiept zich nu ruim 15 jaar in het ontdekken van efficiëntere manieren van werken. Al tijdens zijn studie begon hij een bedrijf waarmee hij mensen trainde in snellezen en geheugenoptimalisatie. Hij schreef hierover de succesvolle boeken lezen, weten en niet vergeten en Haal meer uit je hersenen die in zes talen vertaald zijn.

Mark trainde met zijn bedrijf UseClark al meer dan 100.00 professionals, ondernemers en topsporters. Bij al deze mensen zag hij steeds vier problemen terugkomen die te maken hebben met afleiding. Over deze inzichten gaat zijn nieuwste boek en de gelijknamige seminar: Focus AAN/UIT. Hij laat zien hoe je met volle aandacht kunt werken in een wereld vol afleiding. Met als resultaat: focus, rust en overzicht.

