Meet Me Backstage is na de succesvolle eerste editie terug. Het nieuwe wereldwijde concept strijkt dit jaar neer in Rotterdam. Vier de jaarwisseling met artiesten als Marco Carola en Loco Dice in Onderzeebootloods.

Line-up

Marco Carola, Loco Dice, Joey Daniel, Prunk & Chris Stussy, wAFF, ANOTR, Karim Soliman, Makossa en RELATIV.

Waar: Onderzeebootloods, Rotterdam

Wanneer: dinsdag 31 december 2019

Tijden: 22.00 tot 7.00 uur

Minimum leeftijd: 18 jaar

Prijs: 68,30 euro

