Na TIKTAK Festival in september en TIKTAK ADE in oktober, is TIKTAK ook van de partij in december. Vier de jaarwisseling met de leukste artiesten als Ronnie Flex en Frenna in Klokgebouw in Eindhoven. Bestel nu tickets voor 45,95 euro.

Bestel hier je tickets.

Line-up

Ronnie Flex, Frenna, Boef, Jonna Fraser, Mr. Polska, Johnny 500, Biggi, Rugged, April Grey, TIKTAK Soundsystem, Dieux Pere, Nicky Jane en meer.

Daarnaast is er een tweede gedeelte georganiseerd door Vunzige Deuntjes.