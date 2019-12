Na een zeer succesvol eerste seizoen met 50.000 verkochte tickets komt Peppa Pig, bekend van Nickelodeon, terug naar het theater. Ga op bezoek bij het liefste varkentje en al haar vriendjes in deze verrassende familiemusical. Dit keer is het groot feest. Slingers en ballonnen vullen de hele kamer. Bestel nu tickets en ontvang elk tweede ticket voor de helft van de prijs.

Beleef met Peppa de leukste avonturen in deze gezellige familiemusical met nieuwe meezingliedjes, swingende dansjes, vrolijke varkentjeshumor en grote modderplassen. De schattige handpoppen, kleurrijke decors en uiteraard vele spannende verrassingen maken de voorstelling tot een groot feest voor de hele familie.

Versier jouw feesthoedje

Kom voor de voorstelling naar de foyer van het theater en versier in de Peppa Pig-knutselhoek jouw eigen feesthoedje voor het vrolijke verrassingsfeest van Peppa. Natuurlijk komt Peppa ook na afloop naar de foyer voor een foto.

Waar: Mainstage Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

Wanneer: maandag 30 december 2019

Prijs: van 20,50 voor 16 euro, inclusief servicekosten

De meeste karakters uit de voorstelling worden tot leven gewekt in de vorm van vervaardigde handpoppen. Bij de bestelling is de korting reeds verwerkt. Je ontvangt bij het afrekenen 25 procent korting over de reguliere verkoopprijs 20,50 euro per ticket.