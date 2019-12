Op vrijdag 13 maart 2020 staan de beste overtuigexpert van Nederland en de speechwriter van Barack Obama samen in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Pacelle van Goethem vertelt over de kracht van overtuigen en Cody Keenan voegt daar een gastcollege over de waarde van woorden aan toe. Bestel nu twee tickets voor de prijs van een.

Hoe krijgen ze het voor elkaar?

Sommige mensen krijgen alles voor elkaar bij anderen. Ze lijken een streepje voor te hebben, weten anderen feilloos voor hun plannen in te zetten en hoeven nooit te zeuren om een gunst. Hoe doen ze dat toch?

Tussen de regels

Volgens Van Goethem zit overtuigingskracht juist 'tussen de regels'. In de manier waarop jij het brengt. Stem, houding, woordkeus; de inkleding. Inhoud is de basis, de vorm maakt het verschil.

Persoonlijke overtuigingskracht

Waar zit jouw persoonlijke overtuigingskracht? Wanneer ben jij het meest overtuigend? Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Iedereen heeft een dominante beïnvloedingsstijl, aldus Van Goethem.

Waar: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Wanneer: vrijdag 13 maart 2020

Tijd: van 9.30 tot 17.00 uur

Prijs: 995 euro, exclusief btw

Extra materiaal: het boek 'IJs verkopen aan Eskimo's' van Pacelle van Goethem en een serie follow-up-mails met tipvideo’s

Actie: schrijf je uiterlijk 31 december 2019 in voor Onzichtbaar Overtuigen en ontvang twee tickets voor de prijs van een

Programma

Blok 1: hoe werkt ons brein bij overtuigen?

Wat is er nodig om mensen te overtuigen?

De belangrijkste inzichten uit de sociale psychologie en neurofysiologie

Ontdek het grote geheim van overtuigen

Blok 2: hoe word ik een autoriteit?

Hoe krijg je persoonlijke autoriteit en impact?

Hoe straal je gezag uit (al bij de eerste indruk)?

Leen het beste uit de retorica en het theater

Blok 3: Hefbomen voor sympathie

Snelcursus contact maken

Wat maakt die gunfactor?

Gebruik de onweerstaanbare vriendfactor en stemhypnose

Blok 4: de Tao van Top Gear

Wat maakt jou bijzonder en onvergetelijk?

Leer de lessen van vrijbuiters en zondagskinderen

Haal meer succes uit je fouten, lef en humor

Gastcollege Cody Keenan: Words that matter

How to influence thoughts and behavior of others with your message?

The secrets behind Cody's success in The White House

How your words can have more impact

Sprekers

Pacelle van Goethem

Pacelle is Nederland's autoriteit op het gebied van overtuigingskracht. Ze is spraak-, taal- en stempatholoog en heeft zichzelf hiernaast gespecialiseerd in Psychologie en Massacommunicatie. Ze deed onderzoek naar stem, invloed en overtuigen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het Medisch Academisch Centrum Groningen. Ze bestudeerde daarbij alle beïnvloedingsdisciplines: van psychologie tot theaterwetenschap en van sociolinguïstiek tot kwantumfysica. Ze coacht de top in bedrijfsleven en politiek. Pacelle bundelde haar kennis in de bestseller 'IJs verkopen aan Eskimo's'.

Cody Keenan

Cody is volgens kenners 'the Bruce Springsteen of speechwriting'. Hij is een van de grootste speechwriters van deze tijd. Samen met zijn team schreef Cody meer dan 4.000 speeches voor Obama, waaronder veel speeches die in ons collectieve geheugen gegrift zijn. Obama is zo onder de indruk van Keenan dat hij hem heeft gevraagd om na zijn aftreden voor hem te blijven werken. Zo schrijft Keenan op dit moment mee aan de memoires van Obama.

Testimonials

