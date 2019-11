De muziek heeft soul en is swingend en tijdloos. Geniet van het onnavolgbare repertoire van onder meer Tina Turner, Aretha Franklin, Diana Ross en Chaka Khan tijdens Soul Sisters. Deze spectaculaire soul- en Motown-voorstelling presenteert alle grote hits uit deze muzikale stroming. Geniet van iconische hits als Private Dancer, Respect en I’m Every Woman tijdens een twee uur durend muzikaal spektakel. Bestel nu je tickets en ontvang tot 15,75 euro korting per ticket.

Bestel hier je tickets.

Soul- en Motown-muziek

Tijdloos. Zo kan de soul- en Motown-muziek het beste worden omschreven. De Motown stroming heeft een eindeloze reeks wereldsterren voortgebracht. Denk aan de Jackson Five, Stevie Wonder, Diana Ross en Marvin Gaye bijvoorbeeld. Tijdens de nieuwe voorstelling Soul Sisters komen alle legendarische hoogtepunten uit dit swingende genre voorbij. De naam van de show verraadt echter waar de meeste aandacht naar uitgaat. Het publiek wordt overdonderd door wervelende versies van de grootste soul hits aller tijden.

Over de show

Het onnavolgbare repertoire van Tina Turner verdient een bijzondere vermelding. De muzikanten van Soul Sisters, inclusief een indrukwekkende sectie blazers, zijn zodanig gekozen dat de hits van Turner op overtuigende en vooral geloofwaardige wijze uitgevoerd worden. De show is daarmee een spectaculaire reis terug in de tijd langs alle grote hits van deze Amerikaanse megaster. Geniet van nummers als Let's Stay Together, What's Love Got To Do With It en We Don't Need Another Hero. Soul Sisters is een van de grootste voorstellingen op dit gebied die ooit in Nederland geproduceerd is. Alles wordt uit de kast getrokken om het publiek een swingende en onvergetelijke avond vol soul te bezorgen.