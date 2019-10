Rondom Halloween nemen duistere krachten Bobbejaanland over. Mutanten, een kwaadaardige stroper en vele andere griezels zijn dan in het park om jou de stuipen op het lijf te jagen. Bestel nu je tickets van 38,50 voor 25 euro per stuk. Familietickets voor vier personen zijn te verkrijgen van 154 voor 92 euro per stuk.

Bestel hier je tickets.

Breng een bezoek aan een van de zeven spookhuizen, ontdek de mytische wereld van Aardmannen in het gloednieuwe parkdeel Land of Legends en ga voor de snelste achtbaan van de Benelux. Bobbejaanland is zonder twijfel het walhalla voor thrillseekers.

Waar: Bobbejaanland, Kasterlee, België

Prijs los ticket: van 38,50 voor 25 euro, inclusief servicekosten

Prijs familieticket voor vier personen: van 154 voor 92 euro, inclusief servicekosten

Geldigheid: de tickets zijn geldig tot en met 10 november 2019

Bestel hier je tickets

De prijs is inclusief 0,70 euro servicekosten. Kinderen onder 100 centimeter hebben recht op gratis entree. Tickets zijn geldig tot en met 10 november 2019. Het ticket die je ontvangt is je entreebewijs. Attracties kunnen wegens onderhoud of weersomstandigheden gesloten zijn. Het ticket is niet geldig op uitverkochte en niet-reguliere parkdagen of in combinatie met voorverkooptickets of schoolreizen en groepsuitstappen. Deze korting is niet geldig in combinatie met andere acties en is niet inwisselbaar voor geld. Restitutie is niet mogelijk. Tickets mogen niet verkocht of uitgedeeld worden. Bekijk de actuele openingstijden en verdere voorwaarden op bobbejaanland.be.