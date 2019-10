Ook in het Plopsaland kan het behoorlijk spoken. Breng een bezoek aan een van de Plopsa-parken en kom griezelen tijdens de vele verschillende Halloween activiteiten. Geniet van spetterende optredens, leuke shows en ontmoet de figuren van Studio 100. Bestel je tickets voor de verschillende parken nu al vanaf 11,50 euro.

Er is ook gedacht aan de echte waaghalzen. Wie ouder is dan veertien jaar, kan z’n borst natmaken voor de Halloween Scare Nights. Het gegriezel speelt zich voornamelijk af in Plopsaland De Panne, maar ook in de andere locaties zal het Halloween zijn.

Waar: Plopsaland De Panne, De Panne, België

Prijs van 85 tot 100 centimeter: 12,50 euro

Prijs vanaf 100 centimeter: van 36,99 voor 24,04 euro, inclusief servicekosten

Geldigheid: de tickets zijn geldig tot en met 5 januari 2020

Bestel hier je tickets

Waar: Plopsa Coo, Stavelot, België

Prijs van 85 tot 100 centimeter: 11,99 euro

Prijs vanaf 100 centimeter: van 26,50 voor 17,23 euro, inclusief servicekosten

Geldigheid: de tickets zijn geldig tot en met 3 november 2019

Bestel hier je tickets

De prijs is inclusief 0,70 euro servicekosten. De voucher die je ontvangt is je entreebewijs. Laat deze scannen vanaf je smartphone of neem deze uitgeprint mee naar het park. De voucher is enkel geldig in het Plopsa-park waarvan je tickets koopt. Tickets voor kinderen tussen de 85 en 100 centimeter zijn online verkrijgbaar of aan de kassa van het park. Deze korting is niet geldig in combinatie met andere acties en is niet inwisselbaar voor geld. Restitutie is niet mogelijk. Bekijk de actuele openingstijden en verdere voorwaarden per park op plopsa.be.