Rond Halloween trekken pretparken alles uit de kast om je de stuipen op het lijf te jagen. Maak een angstaanjagende wandeling door het park en waag een ritje in een van de vele griezelige attracties. In de volgende parken moet je zijn als je houdt van spanning en sensatie.

Toverland

Halloween in Toverland is met een special dag- en avondprogramma leuk voor jong en oud. Overdag ontmoet je tijdens de Halloween Days vrolijke heksen, spinnen en spoken, kun je je wagen in het betoverde doolhof vol griezels en presenteren de toverbroertjes Bertus en Jaapie een meeslepende show. Wanneer de avond valt neemt de spanning toe. De Halloween Nights worden grootser en spannender dan ooit tevoren; dat wil je niet missen.

Waar: Toverland, Sevenum

Prijs: van 33 voor 26,40 euro, inclusief servicekosten

Geldigheid: de tickets zijn geldig tot en met 3 november 2019

Plopsaland

Ook in het Plopsaland kan het behoorlijk spoken. Breng een bezoek aan eenvan de Plopsa-parken en kom griezelen tijdens de vele verschillende Halloween activiteiten. Geniet van spetterende optredens, leuke shows en ontmoet de figuren van Studio 100. Ook is er gedacht aan de echte waaghalzen. Wie ouder is dan veertien jaar, kan z’n borst natmaken voor de Halloween Scare Nights. Het gegriezel speelt zich voornamelijk af in Plopsaland De Panne, maar ook in de andere locaties zal het Halloween zijn.

Locatie: Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Coevorden

Prijs: vanaf 11,50 euro (85 centimeter tot 1 meter) en vanaf 13,98 euro (1 meter en langer), inclusief servicekosten

Drievliet

Veel heksen en spoken brengen in de herfstvakantie een bezoekje aan het Haage pretpark. Maar wees niet gevreesd, want deze engerds zijn eigenlijk heel vriendelijk. Maak zonder risico een praatje of ga met ze op de foto. Tijdens de Happy Halloweendagen is er van alles te beleven in het park, zoals een gezellige markt, pompoen lantaarns maken en je kunt als griezel geschminkt worden. In het parktheater zullen dagelijks spannende shows zijn en voor oudere bezoekers die echt willen griezelen; aan het eind van de dag komen de spoken tot leven.

Waar: Drievliet, Den Haag

Prijs: van 24,50 voor 15 euro, inclusief servicekosten

Geldigheid: de aanbieding geldt in de week van 19 tot en met 27 oktober 2019

Movie Park Germany

Voor een verschrikkelijk goed 21e verjaardagsfeest heeft Movie Park Germany verrassingen bedacht waarbij zelfs bij de grootste horrorfans de adem in de keel stokt. Als in oktober de volle maan neerkijkt op de Horrorwood Studios in het grootste film- en pretpark van Duitsland, worden weer meer dan 280 monsters losgelaten in het park. De Halloweendagen worden op gruwelijke wijze afgesloten met een afsluitende voorstelling die het park in een toneel van gruwel verandert.

Waar: Movie Park Germany, Bottrop, Duitsland

Prijs: van 47,50 voor 28,50 euro, inclusief servicekosten

Geldigheid: de tickets zijn geldig tot en met 10 november 2019, met uitzondering van 19, 26 en 31 oktober en 2 november

Bobbejaanland

Rondom Halloween nemen duistere krachten het park over. Mutanten, een kwaadaardige stroper en vele andere griezels zijn dan in het park om jou de stuipen op het lijf te jagen. Breng een bezoek aan een van de zeven spookhuizen, ontdek de mytische wereld van Aardmannen in het gloednieuwe parkdeel Land of Legends en ga voor de snelste achtbaan van de Benelux. Bobbejaanland is zonder twijfel het walhalla voor thrillseekers.