Op 4 november komt TED-spreker Simon Sinek naar Nederland voor het seminar Purpose Driven Leadership bij DenkProducties. In dit seminar deelt hij voor het eerst in Nederland de inzichten uit zijn nieuwste boek The Infinite Game dat half oktober verschijnt. Ook deelt hij zijn altijd positief prikkelende inzichten over leiderschap en strategie.

Sinek verwierf wereldfaam met zijn TED Talk How great leaders inspire action waarin hij het WHY-denken op de kaart zette. Hij deed veel stof opwaaien met zijn interview over Millenials at the workplace. Die video ging viraal met meer dan 200 miljoen kijkers.

Half oktober verschijnt zijn langverwachte nieuwe boek en op 4 november komt Sinek naar Amsterdam voor een keynote presentatie én gesprek in het seminar Purpose Driven Leadership. Aan dit seminarprogramma worden nog bijzondere sprekers toegevoegd, maar inschrijving is nu al mogelijk.

Waar: Theater Amsterdam

Wanneer: maandag 4 november 2019 van 10.30 tot 18.00 uur

Prijs: 995 euro exclusief btw

Over Simon Sinek

Simon Sinek noemt zichzelf unshakable optimist. Hij is één van de meest gevraagde leiderschapsexperts van dit moment. Zijn TED Talk uit 2009 How great leaders inspire action was zijn doorbraak. Daarin legde hij zijn Golden Circle-model uit: why, how en what. Zijn stelling: People don’t buy what you do, they buy why you do it’. Dit model wordt inmiddels in zeer veel organisaties gebruikt als kader voor strategie. Sinek schreef diverse bestsellers, zoals Start with why en Leaders eat last. In zijn nieuwste boek The Infinite Game presenteert hij een kader voor organisaties die langdurig succes willen hebben.

