Een vraag is het krachtigste beïnvloedingswapen dat je tot je beschikking hebt. Mensen die geraffineerd spelen met vragen, sturen hun gesprekspartner zonder dat die het door heeft. Handig in vergaderingen, gesprekken en andere momenten waar je meer invloed wil. Op vrijdag 14 juni leer je de beste technieken bij het seminar De Kunst van het Vragen Stellen.

Vier meesters samen op één podium

Op 14 juni komen vier meesters in het stellen van vragen samen op één podium:

Meesterinterviewer Coen Verbraak Framingexpert Sarah Gagestein Micro-expressiespecialist Job Boersma Debatkampioen Sharon Kroes

Gereedschapskist vol technieken

In dit seminar van DenkProducties krijg je een kist vol verbale gereedschappen om gesprekken makkelijker naar je hand te zetten. Eigenlijk is dit verplichte kost voor elke manager, adviseur en coach. Is praten je beroep? Dan mag je dit seminar niet missen.

Al 10 jaar hoog beoordeeld

De kunst van het vragen stellen oogst al meer dan 10 jaar hoge beoordelingen. Deelnemers vinden het seminar: gevarieerd, leerzaam en heel praktisch.

Waar: Spant!, Bussum

Wanneer: vrijdag 14 juni 09.30 tot 17.00 uur met aansluitende borrel

Prijs: 995 euro exclusief btw

Gezichten lezen is effect inschatten

Als vragensteller heb je veel aan micro-expressies. Door slimme vragen te stellen en daarna het gezicht van de ontvanger te lezen, zie je hoe je vraag landt. Weten hoe je minachting afleest? Bekijk onderstaande video.

De sprekers

Coen Verbraak maakt grote portretterende interviews en profielen voor

Vrij Nederland en NRC Handelsblad. De afgelopen jaren schreef hij zo’n vijftig

interviews voor de Volkskrant. Hij won de Sonja Barend Award voor beste

tv-interview van het jaar voor zijn interview met Rijkman Groenink in Kijken

in de ziel. Eerder won hij voor dezelfde serie ook de Zilveren Nipkowschijf.

Ook is hij winnaar van De Luis, de journalistieke prijs voor het beste interview.

Sarah Gagestein studeerde cum laude af in de retorica. Ze is taalstrateeg

en expert op het gebied van framing, de minst zichtbare maar meest

indringende techniek om van jouw waarheid ook de waarheid te maken in de

ogen van de ander. Sarah laat zien hoe krachtig deze techniek is en hoe je

deze inzet op kantoor. Ze is adviseur van politici en bedrijven. In 2014

verscheen haar eerste boek Denk niet aan een roze olifant en in 2015

schreef ze samen met Job Boersma Harder praten helpt niet.

Job Boersma is psycholoog, gespecialiseerd in micro-expressie,

leugendetectie en Facial Coding. Hij is opgeleid door de Paul Ekman

International Group en voormalig CIA special-agent James Newberry, deze top-expert in het detecteren van leugens had als enige van de 3.500 special agents een

bijna perfecte score op de test door Paul Ekman. Job is auteur van de

boeken Ik weet dat u liegt en Harder praten helpt niet.

Sharon Kroes is voormalig Nederlands-, Europees- en wereldkampioen

debatteren. Hij schreef daar over het boek Overtuigend debatteren.

Hij was vaste deelnemer aan Het Lagerhuis waar hij meerdere malen

tot beste spreker werd verkozen. Tijdens dit seminar laat Sharon je een

aantal manipulatieve debattechnieken zien. Ze zien er onschuldig uit,

maar werken zeer geraffineerd.

