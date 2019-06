Ben je op zoek naar een geweldige vakantie voor je kinderen tussen de 7 en 19 jaar, dan ben je bij Vinea aan het goede adres. Vinea is dé vakantieaanbieder op het gebied van Zomerkampen. Met een breed aanbod in binnen- en buitenland. Watersporten, strandvakanties, talen leren, dieren verzorgen, survivallen, Tinakamp, noem maar op. Ze hebben allemaal één ding gemeen: het wordt de allerleukste week van het jaar. Boek nu een zomerkamp voor de zomer van 2019, dan ontvang je NUshopkorting tot wel 30 euro.

Bekijk hier alle zomerkampen.

Als kind op kamp heb je de tijd van je leven met allemaal leeftijdsgenoten en ‘gekke’ reisleiding die niets te dol is. Je hebt je eigen kleine ‘vrijheid’. Weg van thuis en je ouders.

Een opgroeiend kind krijgt zo een héérlijke zelfstandigheid. Ze leren uitkomen met zakgeld, de tijd in de gaten te houden en nieuwe vrienden te maken.

Je zoon of dochter alleen laten gaan? Dat is geen probleem. Dat doen veel anderen ook. Vinea hanteert groepen met leeftijdsgenoten. Dat is juist leuk, zo leren ze snel nieuwe mensen kennen.

Kinderen beoordelen onze zomerkampen met een 9.0

Vinea bestaat al 65 jaar. Daardoor hebben we heel veel ervaring met kinderen. We weten wat leuk is en we sluiten goed aan bij de belevingswereld van het kind. Veiligheid staat hierbij voorop. Daarbij hebben we ook nog geweldige reisleiding en instructeurs. We leiden ze zelf op zodat we zeker weten dat iedereen hetzelfde Vinea gevoel uitstraalt.