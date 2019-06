In attractie- en vakantiepark Slagharen ga je als een echte avonturier op ontdekkingsreis door het Wilde Westen. Je beleeft er spannende avonturen en geniet je van gezellige familieshows. Nu van 29,90 voor 14,95 euro. Een onvergetelijke ervaring voor het hele gezin.

Beleef het Wilde Westen met wel dertig verschillende attracties. Maak een rit in de Gold Rush en vlieg in een oogwenk van 0 naar 95 kilometer per uur. Of laat je van je stoerste kant zien en trotseer Black Hill Ranger Path: de nieuwste attractie van het park, met klimwanden en een unieke rollglider. Wissel de achtbaan of het klimparcours af met een bezoek aan de Randy & Rosie show of geniet van de nieuwe 4D-film Yogi in El Teatro.

Meer informatie Waar: Slagharen, tussen Zwolle en Emmen

Entreeticket: van 29,90 voor 14,95 euro

Gezinstickets: van 119,60 voor 55,75 euro

Geldigheid: de tickets zijn geldig tot en met 31 oktober 2019

Attractiepark Slagharen

*Exclusief 0,99 euro administratiekosten. Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis toegang. Tickets zijn niet geldig in combinatie met andere acties en zijn niet inwisselbaar voor geld. Tickets zijn niet verhandelbaar. Restitutie is niet mogelijk. De actie loopt tot 31 augustus 2019 of zolang de voorraad strekt.