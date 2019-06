Berthold Gunster maakt al jaren furore met zijn Omdenken filosofie. Hij schreef er bestsellers over, maakte theatershows, maar hij had nog geen eigen zakelijke masterclass voor ondernemers en leidinggevenden. Die heeft hij nu ontwikkeld. Op 18 juni is de première van de Masterclass Omdenken.

Klik hier om je in te schrijven.

Heb je last van een overvolle takenlijst? Je kunt het allemaal omdenken. Je moet alleen even leren hoe. Je gaat de dag door aan de hand van de volgende blokken:

Vastdenken: wat is er nou echt aan de hand?

De Matrix: wat is in essentie het probleem?

Oplossen, loslaten en waarnemen

Omdenken: wat als het probleem de bedoeling is?

De finale: tips, tricks en inzichten om morgen meteen mee aan de slag te gaan.

Niet oplossen maar omdenken

Omdenken is fundamenteel anders dan oplossen. Bij Omdenken bestrijd je het probleem niet, maar buig je het om in een nieuwe kans. Zo creëer je een mogelijkheid die je eerder niet zag. Het kan veel vaker dan je denkt en is vooral een kwestie van slimmer kijken en creatiever denken.

Première op 18 juni

Na een serie succesvolle try-outs bij grote Nederlandse bedrijven, gaat de nieuwe Masterclass Omdenken op 18 juni in première in Groenekan in provincie Utrecht.

Waar: Fort Voordorp, Groenekan

Wanneer: dinsdag 18 juni van 09.00 tot 17.15 uur met aansluitende borrel

Prijs: 995 euro exclusief btw

In de video hieronder een omdenk voorbeeld. Berthold Gunster over weerstand bij changemanagement.