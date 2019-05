Ontdek de diverse sauna’s en beleef in de grootste Kelo-opgietsauna van Brabant, een ware opgietsensatie.

Zwem in het mooie zwembad een rondje van binnen naar buiten en ontspan in het stoom- en zoutwaterbad. Rust vervolgens uit in de comfortabele ligstoelen terwijl je uitkijkt over de mooie tuin en laat de kok jouw smaakpupillen verwennen met heerlijke lekkernijen en verfrissende drankjes.

SpaPuur is elke dag open van 10.00 tot 23.00 uur. Badkledingdagen: elke dinsdag en de eerste en laatste zondag van de maand, met uitzondering van feestdagen.

Waar: Moerse Dreef 10, Tilburg

Prijs: van 31,50 voor 12,50 euro

Tickets zijn geldig tot en met 30 september 2019

De actietickets zijn exclusief 0,99 euro boekingskosten per ticket. De actietickets zijn geldig tot en met 30 september 2019 en op basis van beschikbaarheid. De tickets zijn niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen. Je dient vooraf jouw bezoek te reserveren. Op jouw e-ticket staat aangegeven hoe je kan reserveren. Toeslag: Op vrijdag, zaterdag, zondag en badkledingdag geldt een toeslag van 5,25 euro (te voldoen aan het resort). Het dragen van badkleding is verplicht op badkledingdagen.